Sostendrán Sheinbaum y Macron tres reuniones en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes sostendrá tres reuniones de alto nivel con el mandatario francés Emmanuel Macron, quien arribó a México durante la madrugada como parte de su visita oficial.

De acuerdo con la mandataria, Macron llegará a Palacio Nacional a las 09:40 horas, donde será recibido personalmente antes de iniciar las actividades programadas.

Reuniones bilaterales, de gabinete y con empresarios

Sheinbaum detalló que, tras el saludo protocolario, ambos jefes de Estado tendrán una reunión privada enfocada en temas estrictamente bilaterales, donde se abordarán asuntos de cooperación política y diplomática.

Posteriormente, se realizará una segunda reunión con integrantes de los gabinetes de México y Francia, en la que se revisarán acuerdos en materia económica, científica, tecnológica y cultural.

Más tarde, se llevará a cabo una tercera reunión con empresarios, cuyo objetivo será explorar nuevas oportunidades de inversión y proyectos de colaboración entre ambos países.

Aunque no precisó los nombres de los participantes, se espera la presencia de representantes de sectores clave como energía, innovación y transporte.

Conferencia conjunta en Palacio Nacional

Al término de las reuniones, Sheinbaum y Macron ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para informar sobre los resultados y acuerdos alcanzados.

Según la agenda oficial, el encuentro con medios se realizará a las 12:30 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios; después daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, concluyó.

