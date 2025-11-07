Sostendrán Sheinbaum y Macron tres reuniones en Palacio Nacional
Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron encabezarán este viernes tres encuentros oficiales en Palacio Nacional para fortalecer la cooperación bilateral
- 07
-
Noviembre
2025
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes sostendrá tres reuniones de alto nivel con el mandatario francés Emmanuel Macron, quien arribó a México durante la madrugada como parte de su visita oficial.
De acuerdo con la mandataria, Macron llegará a Palacio Nacional a las 09:40 horas, donde será recibido personalmente antes de iniciar las actividades programadas.
Reuniones bilaterales, de gabinete y con empresarios
Sheinbaum detalló que, tras el saludo protocolario, ambos jefes de Estado tendrán una reunión privada enfocada en temas estrictamente bilaterales, donde se abordarán asuntos de cooperación política y diplomática.
Posteriormente, se realizará una segunda reunión con integrantes de los gabinetes de México y Francia, en la que se revisarán acuerdos en materia económica, científica, tecnológica y cultural.
Más tarde, se llevará a cabo una tercera reunión con empresarios, cuyo objetivo será explorar nuevas oportunidades de inversión y proyectos de colaboración entre ambos países.
Aunque no precisó los nombres de los participantes, se espera la presencia de representantes de sectores clave como energía, innovación y transporte.
Conferencia conjunta en Palacio Nacional
Al término de las reuniones, Sheinbaum y Macron ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para informar sobre los resultados y acuerdos alcanzados.
Según la agenda oficial, el encuentro con medios se realizará a las 12:30 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios; después daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, concluyó.
