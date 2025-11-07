Cerrar X
Sostendrán Sheinbaum y Macron tres reuniones en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron encabezarán este viernes tres encuentros oficiales en Palacio Nacional para fortalecer la cooperación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes sostendrá tres reuniones de alto nivel con el mandatario francés Emmanuel Macron, quien arribó a México durante la madrugada como parte de su visita oficial.

De acuerdo con la mandataria, Macron llegará a Palacio Nacional a las 09:40 horas, donde será recibido personalmente antes de iniciar las actividades programadas.

Reuniones bilaterales, de gabinete y con empresarios

Sheinbaum detalló que, tras el saludo protocolario, ambos jefes de Estado tendrán una reunión privada enfocada en temas estrictamente bilaterales, donde se abordarán asuntos de cooperación política y diplomática.

Posteriormente, se realizará una segunda reunión con integrantes de los gabinetes de México y Francia, en la que se revisarán acuerdos en materia económica, científica, tecnológica y cultural.

Más tarde, se llevará a cabo una tercera reunión con empresarios, cuyo objetivo será explorar nuevas oportunidades de inversión y proyectos de colaboración entre ambos países.

Aunque no precisó los nombres de los participantes, se espera la presencia de representantes de sectores clave como energía, innovación y transporte.

Conferencia conjunta en Palacio Nacional

Al término de las reuniones, Sheinbaum y Macron ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para informar sobre los resultados y acuerdos alcanzados.

Según la agenda oficial, el encuentro con medios se realizará a las 12:30 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios; después daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, concluyó.


