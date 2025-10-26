Cerrar X
Nacional

SRE emite alerta para mexicanos en Jamaica por huracán ‘Melissa’

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta para los mexicanos en Jamaica ante la llegada del huracán Melissa

  • 26
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta para los mexicanos en Jamaica ante la llegada del huracán Melissa y ofreció apoyo consular en caso de necesitarlo.

La dependencia recomendó a los connacionales mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y a las redes sociales de la embajada en Kingston. Para emergencias, la SRE proporcionó el teléfono: +1 (876) 832-8711.

 


