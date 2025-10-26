SRE emite alerta para mexicanos en Jamaica por huracán ‘Melissa’

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta para los mexicanos en Jamaica ante la llegada del huracán Melissa y ofreció apoyo consular en caso de necesitarlo.

La dependencia recomendó a los connacionales mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y a las redes sociales de la embajada en Kingston. Para emergencias, la SRE proporcionó el teléfono: +1 (876) 832-8711.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️



Ante la aproximación del huracán Melissa a las costas de Jamaica, la @SRE_mx recuerda los números de atención consular para las y los mexicanos que se encuentran en el país del Caribe.



Asimismo, recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 26, 2025

