SRE pide a Israel respetar a mexicanos en misión rumbo a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México, a través de sus canales diplomáticos, solicitó a Israel que se respeten los derechos de los ciudadanos mexicanos que participan en la Global Sumud Flotilla, misión humanitaria que se dirige hacia Gaza con alimentos, medicinas y ayuda para la población palestina.

La cancillería destacó que diversas representaciones diplomáticas han brindado asistencia consular a los connacionales “antes y durante su participación” en la flotilla, conformada por activistas de 48 delegaciones, entre ellas siete mexicanos.

“La cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia.”

Otros tres connacionales se encuentran integrados en delegaciones de diferentes países.

En días recientes, el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó de “terroristas” a los activistas de la flotilla, entre quienes se encuentra la ambientalista Greta Thunberg.

Asimismo, drones israelíes atacaron dos embarcaciones, lo que obligó a la misión a resguardarse en Túnez antes de reanudar su ruta.

La SRE informó que las embajadas y consulados de México en la región mantienen contacto permanente con los connacionales.

“Las oficinas de la SRE y las representaciones de México en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la Global Sumud Flotilla, que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento”, informó en un comunicado la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

La cónsul honoraria en Túnez, Khadija Krifa Trabelsi, conversó con ellos durante su estancia en ese país, mientras que el embajador en Argelia, José Ignacio Madrazo Bolívar, confirmó que los mexicanos se encontraban a salvo tras los ataques.

