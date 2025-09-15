Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T091524_919_a4ed84e96b
Nacional

SRE pide a Israel respetar a mexicanos en misión rumbo a Gaza

La SRE informó que el gobierno de México, solicitó a Israel que se respeten los derechos de los ciudadanos mexicanos que participan en la Global Sumud Flotilla

  • 15
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México, a través de sus canales diplomáticos, solicitó a Israel que se respeten los derechos de los ciudadanos mexicanos que participan en la Global Sumud Flotilla, misión humanitaria que se dirige hacia Gaza con alimentos, medicinas y ayuda para la población palestina.

La cancillería destacó que diversas representaciones diplomáticas han brindado asistencia consular a los connacionales “antes y durante su participación” en la flotilla, conformada por activistas de 48 delegaciones, entre ellas siete mexicanos.

“La cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia.”

Otros tres connacionales se encuentran integrados en delegaciones de diferentes países.

En días recientes, el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó de “terroristas” a los activistas de la flotilla, entre quienes se encuentra la ambientalista Greta Thunberg.

Asimismo, drones israelíes atacaron dos embarcaciones, lo que obligó a la misión a resguardarse en Túnez antes de reanudar su ruta.

La SRE informó que las embajadas y consulados de México en la región mantienen contacto permanente con los connacionales.

“Las oficinas de la SRE y las representaciones de México en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la Global Sumud Flotilla, que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento”, informó en un comunicado la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

La cónsul honoraria en Túnez, Khadija Krifa Trabelsi, conversó con ellos durante su estancia en ese país, mientras que el embajador en Argelia, José Ignacio Madrazo Bolívar, confirmó que los mexicanos se encontraban a salvo tras los ataques.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Formato_Portada_EH_2024_10_09_T140313_363_ab09ace7b6
Alerta SRE a mexicanos en Florida por tornados
foto_sre1_2b1287569f
Cancillería pide a mexicanos salir del Líbano
negocia_eua_con_maduro_aseguran_hay_acercamientos_c46f7b395c
¿Negocia EUA con Maduro?: aseguran hay ‘acercamientos’
publicidad

Últimas Noticias

fdc31fda_99a9_4e85_a0d8_8935682d8ced_5c60a6e3b9
Inicia vacunación contra el VPH en escuelas de Coahuila
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×