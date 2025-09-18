Cerrar X
Nacional

Sube a 21 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas, ascendió a 21

  18
  Septiembre
    2025

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este jueves 18 de septiembre que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 21.

El siniestro ocurrió el pasado 10 de diciembre de 2025 y, de acuerdo con el corte de las 10:00 horas de hoy, se sumó una víctima más a la lista de decesos.

Hasta ayer, el saldo mortal era de 20 personas.

Además, la dependencia capitalina detalló que aún permanecen 27 personas hospitalizadas, mientras que 36 ya han sido dadas de alta tras resultar heridas en la tragedia.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó ayer que el próximo lunes se presentará el “Comité Solidario”, un organismo encargado de recibir y administrar con transparencia los donativos económicos destinados a apoyar a las víctimas de la reciente explosión y a sus familiares.

Brugada destacó que su administración ya inició la entrega de un “apoyo solidario” consistente en 20 mil pesos para las familias de las personas que permanecen internadas y 50 mil pesos para los familiares de las víctimas fatales.

La jefa de gobierno aclaró que esta ayuda es independiente de la reparación integral del daño que deberá cubrir la empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa involucrada en el accidente.

 











