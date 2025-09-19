Cerrar X
22_muertos_pipa_591099c980
Nacional

Sube a 22 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

El Gobierno de la CDMX confirmó que la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa subió a 22

  • 19
  • Septiembre
    2025

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa continúa cobrando vidas. El Gobierno de la Ciudad de México informó el jueves que la cifra de fallecidos ascendió a 22 personas, mientras que 25 continúan hospitalizadas y 37 más han sido dadas de alta.

El deceso más reciente fue el de Abril Díaz Pérez, de 34 años, quien permanecía internada en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

Cabe recordar que la explosión se registró el 10 de septiembre en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y estalló.

Entre los heridos destaca el caso de Jazlyn Azulet, una niña de dos años que sobrevivió gracias a que su abuela, Alicia Matías Teodoro, la protegió con su cuerpo.

La mujer falleció días después por quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

La menor fue trasladada al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, con apoyo de la fundación Michou y Mau. Este jueves, la organización informó que la bebé, con 25% de quemaduras en su superficie corporal, fue extubada y permanece en estado “crítico-estable”.

Entre los fallecimientos de esta semana también se reportó el del chofer del camión de gas, señalado por las autoridades capitalinas como responsable del accidente por presuntamente conducir a exceso de velocidad.

No obstante, videos de cámaras de vigilancia difundidos el jueves muestran que el vehículo circulaba a una velocidad moderada antes del siniestro, lo que ha generado cuestionamientos sobre la versión oficial.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T113816_035_c8d0f39b0b
Asciende a 27 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX
EH_DOS_FOTOS_32_0c7bbedacc
Fallece chofer de microbús tras explosión de pipa; van 26 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T110731_729_a6a9dd410e
Suman 25 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

G2_KOYSOT_3_RH_2_XMXKVRBEORMQEY_614100fe47
Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×