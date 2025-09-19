Sube a 22 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa continúa cobrando vidas. El Gobierno de la Ciudad de México informó el jueves que la cifra de fallecidos ascendió a 22 personas, mientras que 25 continúan hospitalizadas y 37 más han sido dadas de alta.

El deceso más reciente fue el de Abril Díaz Pérez, de 34 años, quien permanecía internada en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

Cabe recordar que la explosión se registró el 10 de septiembre en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y estalló.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 25 personas hospitalizadas, 37 personas ya fueron dadas de alta y 22 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/gw9uS2LuRQ — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025

Entre los heridos destaca el caso de Jazlyn Azulet, una niña de dos años que sobrevivió gracias a que su abuela, Alicia Matías Teodoro, la protegió con su cuerpo.

La mujer falleció días después por quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

La menor fue trasladada al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, con apoyo de la fundación Michou y Mau. Este jueves, la organización informó que la bebé, con 25% de quemaduras en su superficie corporal, fue extubada y permanece en estado “crítico-estable”.

Entre los fallecimientos de esta semana también se reportó el del chofer del camión de gas, señalado por las autoridades capitalinas como responsable del accidente por presuntamente conducir a exceso de velocidad.

No obstante, videos de cámaras de vigilancia difundidos el jueves muestran que el vehículo circulaba a una velocidad moderada antes del siniestro, lo que ha generado cuestionamientos sobre la versión oficial.

