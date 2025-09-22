Sube a 29 el número de fallecidos por explosión de pipa en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó el domingo 21 de septiembre murieron dos personas más a consecuencia de la explosión de una pipa en la Calzada Ignacio Zaragoza, elevando el número de víctimas fatales a 29.

Se trata de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien estaba internado en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, y Ali Yael González Aranda, de 18 años, atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La dependencia detalló que hasta las 22:00 horas permanecían 16 pacientes hospitalizados, mientras que 39 personas han sido dadas de alta tras recibir atención médica por quemaduras y lesiones derivadas del siniestro.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa: 16 personas permanecen hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 29 fallecieron.



Nuestra solidaridad y acompañamiento están con todas las familias afectadas. pic.twitter.com/HGyDl8q3HS — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 22, 2025

Cabe recordar que el accidente ocurrió el miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó y explotó en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa. La magnitud del estallido dejó un saldo devastador en la zona y decenas de víctimas.

El primer dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX concluyó que el accidente fue causado por el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la unidad, propiedad de la empresa Silza.

Cabe señalar que el informe precisa que el tractocamión circulaba a 50 km/h en una zona con límite de 40 km/h, lo que provocó que el chofer perdiera el control en una glorieta.

Además, se descartaron fallas en el camino: el pavimento estaba seco y sin obstáculos, por lo que la responsabilidad recae en el manejo inadecuado de la unidad.

Comentarios