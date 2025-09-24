Cerrar X
Sube a 30 el número de fallecidos por explosión de pipa en CDMX

La cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 30 tras el fallecimiento de Giovanna

La tragedia del Puente de la Concordia cobró una nueva víctima la noche del 23 de septiembre.

La Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) confirmó que Giovanna, una joven de entre 15 y 25 años, murió tras permanecer hospitalizada en estado crítico por las severas quemaduras sufridas durante la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa.

Giovanna fue encontrada en el lugar del accidente sin documentos y con lesiones que le impidieron brindar datos personales, durante días autoridades y medios difundieron imágenes de sus tatuajes para ubicar a su familia, pero nunca hubo respuesta. 

Finalmente, falleció en el Hospital de Traumatología del IMSS en Magdalena de las Salinas, donde ingresó con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Con su deceso, la cifra de muertos se elevó a 30, además, 15 personas permanecen hospitalizadas con quemaduras de distinta gravedad y 39 han sido dadas de alta.

La Sedesa informó que los pacientes reciben atención médica multidisciplinaria y cuidados intensivos para atender las complicaciones propias de las lesiones.

Entre los fallecidos se encuentran Armando Antillón Chávez, Ana Daniela Barragán Ramírez, Juan Carlos Bonilla Sánchez, Miguel Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, entre otros, además de Giovanna, registrada en los listados oficiales como “Geovana”.

Por su parte, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las indagatorias para determinar las causas del siniestro. Aunque los primeros reportes apuntaban a un exceso de velocidad de la pipa, nuevos videos muestran que la unidad circulaba a un ritmo moderado segundos antes de volcarse y estallar.

 


