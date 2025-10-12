Cerrar X
Lluvias_inundaciones_mexico_3e6a3193ea
Nacional

Sube a 47 muertos y 38 desaparecidos por lluvias en México

Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, los 47 fallecimientos ocurrieron en Hidalgo, Puebla, Querétaro, y Veracruz

  • 12
  • Octubre
    2025

El Gobierno de México reportó este domingo 47 personas fallecidas y 38 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 150 municipios.

Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los 47 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).

Además, la CNPC informó de 38 personas no localizadas en los estados de Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

Inundacion veracruz

"El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso", apuntó la autoridad.

El reporte también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 150, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

En Veracruz, la CNPC registró 70 municipios afectados, con 29.267 viviendas con afectaciones y la habilitación de 50 refugios temporales para 2.871 damnificados.

También se reportaron 81 localidades incomunicadas en seis municipios de Veracruz, con aproximadamente 537 habitantes.

En Puebla, se informó de 38 municipios con daños mayores, 16.000 viviendas dañadas y cinco refugios habilitados para 691 damnificados, además de 91 localidades incomunicadas en 17 municipios.

En Hidalgo, hay 22 municipios afectados, con 74 localidades incomunicadas en 21 de ellos, además de 1.217 viviendas dañadas y 15 refugios temporales con 403 personas.

Lluvias inundaciones mexico

En Querétaro, se reportaron ocho municipios afectados, con una localidad de 600 personas incomunicadas, así como 150 viviendas dañadas y ocho refugios temporales para 48 personas.

Y en San Luis Potosí, hay 12 municipios afectados, con 12 localidades afectadas en dos de ellos, donde habitan alrededor de 2.215 personas; además de 1.559 viviendas con daños y un refugio habilitado.

El Gobierno mexicano precisó en el comunicado que las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre, fueron principalmente ocasionadas por la Perturbación Tropical 90-E. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

crimen_edomex_9894432c37
Hallan cuatro cuerpos dentro de camioneta en Edomex
nl_broco_movilidad_cc6a5d7413
Deja ‘El Bronco’ crisis de movilidad en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_10_13_at_1_12_00_AM_598e6c974f
Piden acción penal contra involucrados en tragedia de Catujanes
publicidad

Últimas Noticias

crimen_edomex_9894432c37
Hallan cuatro cuerpos dentro de camioneta en Edomex
trump_firma_gaza_7635857fc8
Declara Trump oficialmente el fin de la guerra en Gaza
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_11_21_PM_73d1e0ff70
Crean estetoscopio que detecta con IA el daño cardíaco
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
publicidad
×