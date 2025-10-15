Sube a 66 el número de muertos por inundaciones en México

Las lluvias torrenciales que azotan el centro y oriente de México han dejado un saldo de 66 muertos y 75 personas no localizadas, según el último reporte del Gobierno federal, actualizado la noche del martes 14 de octubre.

El aumento de víctimas se dio tras el hallazgo de dos cuerpos en Huauchinango, Puebla, entre ellos el de Celeste Barrios Muñoz, una mujer de 41 años arrastrada por el deslave que destruyó su casa el 9 de octubre.

Sus dos hijos sobrevivieron, pero su esposo continúa desaparecido.

En el mismo municipio, Fernando Meléndez Ríos, de 52 años, murió al ser arrastrado por el río San Marcos cuando intentaba cruzarlo, mientras que José Manuel Moisés Santos, quien también estaba desaparecido, fue hallado con vida.

Veracruz, el estado más golpeado por la emergencia

El informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalla que Veracruz concentra el mayor número de víctimas, con 30 fallecimientos y 18 personas no localizadas.

40 municipios presentan afectaciones

52 refugios albergan a casi 4 mil personas evacuadas

En Poza Rica y Álamo, se han realizado más de 7 mil evacuaciones y distribuido agua, despensas y raciones calientes.

En Puebla, el número de muertos subió a 14, con 7 desaparecidos, y 23 municipios afectados.

En Hidalgo, donde las lluvias provocaron desbordamientos masivos, se reportan 21 decesos y 50 desaparecidos, además de 46 refugios activos.

Mientras que Querétaro registra una víctima mortal, y en San Luis Potosí reporta 14 municipios afectados, pero sin fallecimientos ni desaparecidos.

Fuerzas armadas mantienen operativos de rescate

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene al Comité Nacional de Emergencia en sesión permanente, coordinando acciones entre las dependencias federales, estatales y municipales.

Más de 8 mil efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional participan en tareas de rescate, evacuación y limpieza.

La Marina desplegó 419 elementos en los municipios más afectados de Veracruz, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó un 91% de avance en el restablecimiento eléctrico.

Se han entregado 51 mil despensas, 9 mil litros de agua potable y 35 mil raciones de comida caliente, además 90 refugios continúan operando en las cinco entidades.

Avanza la rehabilitación de caminos y servicios

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta 631 trabajadores y 338 máquinas en labores de reconstrucción de carreteras, como la San Juan del Río–Xilitla en Querétaro y la México–Tampico en Hidalgo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha apoyado a más de 244 mil habitantes con operativos de desalojo de agua y distribución de líquido potable.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar desplegó 600 brigadas para censar viviendas dañadas y coordinar apoyos en 30 municipios, mientras 5 mil jóvenes colaboran en limpieza y rehabilitación de escuelas.

Acciones sanitarias para prevenir brotes

Ante los riesgos epidemiológicos, la Secretaría de Salud mantiene 470 brigadas de vacunación, 242 médicas y 140 de fumigación.

Más de 5 mil profesionales trabajan para evitar brotes de enfermedades y garantizar atención médica a la población afectada.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron su llamado a no regresar a las zonas de riesgo y mantenerse informados por canales oficiales.

