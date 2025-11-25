Suma Michoacán 165 casos de sarampión; 5 en las últimas 24 horas

Durante las últimas 4 horas, el estado de Michoacán registró cinco nuevos casos de sarampión.

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud federal, el estado acumula ya 165 casos, y con estos nuevos contagios se mantiene como una de las entidades con más incidencia.

Específicamente, Michoacán se mantiene en el tercer lugar entre los estados con más casos registrados en lo que va de 2025, solo detrás de Chihuahua con 4,451 y de Jalisco con 231.

Otras de las entidades con casos registrados son Sonora con 102, Coahuila con 55, Durango con 40, Sinaloa con 23, Zacatecas con 21 y Morelos con 17.

Al corte de este lunes, a nivel nacional se han registrado 5,352 casos de sarampión, siendo 33 los últimos reportados previo al cierre más reciente, siendo 27 estados y 154 municipios los que tienen casos activos.

¿Cuáles son los síntomas?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, la cual es provocada por un morbillivirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Después de tener contacto con el virus, los síntomas que suelen presentarse entre siete y 14 días después son fiebre alta, tos.

Secreción nasal, ojos rojos y llorosos y la aparición de pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas, conocidas como “manchas de Koplik”.

Pese a que muchos pacientes se recuperan de la enfermedad en un par de semanas, el sarampión puede traer consecuencias graves. Pues de acuerdo con la OPS, puede causar neumonía, encefalitis, diarrea intensa, infecciones de oído, pérdida de la visión e incluso la muerte.

¿Quiénes son los grupos más vulnerables?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los grupos de personas más vulnerables son los bebés y los niños, los adultos de más de 20 años, las mujeres embarazadas y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

¿Cómo se transmite?

El virus puede contraerse de diversas maneras, pero las más comunes son a través del aire, mediante estornudos o la tos y en espacios cerrados.

