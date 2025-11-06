Cerrar X
Nacional

Suman 10 cuerpos recuperados en tiro de mina de Chihuahua

Identifican a uno de los cuatro desaparecidos entre las víctimas localizadas en "la Cueva del Murciélago". Continúan con las investigaciones correspondientes

  • 06
  • Noviembre
    2025

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua son 10 los cuerpos recuperados en un tiro de mina de Aquiles Serdán.

En rueda de prensa, el fiscal Heliodoro Araiza Reyes este hallazgo fue resultado de la investigación desplegada por la búsqueda de cuatro hombres reportados como desaparecidos. 

De acuerdo con las investigaciones, las presuntas víctimas desaparecieron cuando viajaban a bordo de una camioneta cuando pretendían instalar un negocio de máquinas “tragamonedas”.

Dicho vehículo fue encontrado calcinado sobre la carretera Chihuahua-Delicias, a la altura del kilómetro 208, la cual fue identificada por las placas instaladas en la unidad.

Las personas que son buscadas corresponden a: Jesús Román de Santiago Solís, de 42 años; Juan y Ezequiel Corral Acuña, de 37 años y 36 años respectivamente; así como Jair Núñez Gandarilla, de 40 años.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigación, se lograron rescatar tan solo en la "Cueva del Murciélago" un total de 10 cuerpos. 

Uno de los cuerpos corresponde a Jahir Núñez, por lo que se trabaja en la rehidratación de las huellas para realizar los operativos de búsqueda con el fin de extraer más víctimas, en caso de que se encuentren.

 


