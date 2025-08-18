Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_1b8c40d47f
Suman 11 sentenciados por atentado contra Ciro Gómez Leyva

Dos implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva fueron sentenciados a 11 años y un mes de prisión; ya suman 11 sentenciados por el caso

  • 18
  • Agosto
    2025

El caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva sumó este lunes dos nuevas condenas, luego de que Israel Jiménez Ávila, alias “El Yeye”, y Juan Antonio Sánchez Cisneros, alias “El Dedotes”, aceptaran su responsabilidad en el ataque perpetrado el 15 de diciembre de 2022 en la capital del país.

Durante una audiencia de juicio abreviado realizada en los juzgados federales del Reclusorio Norte, ambos imputados fueron sentenciados a 11 años y un mes de prisión, además de una multa de $37 mil pesos por el delito de homicidio en grado de tentativa, considerado el más grave dentro de la carpeta integrada por tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

Cabe mencionar que el acuerdo entre la fiscalía y la defensa no incluyó compensación económica hacia el periodista.

Ese mismo día estaba programado el juicio abreviado para Erick Hazael Ramos Mendoza, alias “El Haza”, pero su defensa solicitó aplazar la audiencia tras un cambio de abogado.

Su caso se reprogramó para el 29 de septiembre de 2025 a las 11:45 horas.

Por otra parte, la situación judicial de Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, señalado como autor intelectual del atentado, aún no tiene fecha de audiencia. 

En caso de optar por juicio abreviado, su sentencia también se sujetaría al delito de homicidio en grado de tentativa.

Sentencias emitidas hasta ahora

Por homicidio en grado de tentativa:

  • Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, “El Pool”
  • Israel Jiménez Ávila, “El Yeye”
  • Juan Antonio Sánchez Cisneros, “El Dedotes”
  • Héctor Eduardo Martínez Jiménez, “El Bart”

Por asociación delictuosa:

  • Anicento Escárcega Saldaña
  • Sergio David Berlanga González
  • Daniela Amairani Salgado Cuéllar
  • Elizabeth Mireya Ramírez Castillo
  • Tania Jaqueline Calzada Jaramillo
  • Junnuen Alveli Flores Obregón
  • Leslie Soledad Gómez Jaramillo

Pendientes de sentencia:

  • Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”
  • Cinthia Yeyetci Calzada Jaramillo
  • Erick Hazael Ramos Mendoza, “El Haza”

 

 


