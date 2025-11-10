Cerrar X
Nacional

Suman 16 cuerpos hallados en predio clandestino de Quintana Roo

Autoridades temen que el número de víctimas podría aumentar debido a que faltan 5 de los 13 puntos de interés detectados en las investigaciones

  • 10
  • Noviembre
    2025

Autoridades confirmaron el hallazgo de 16 cuerpos en un predio utilizado como cementerio clandestino en un poblado situado cerca de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con el fiscal del Estado, Raciel López Salazar, el terreno se encuentra a 42 kilómetros al oeste de la costera y turística, de los cuales, todavía faltan por revisar cinco puntos “de interés forense”.

Autoridades temen que el número de víctimas podría aumentar. Los restos óseos estaban en diez puntos distintos, cubiertos de cemento y cal.

Se implementó un operativo conjunto con el apoyo de elementos del Grupo Interinstitucional, para asegurar el área y realizar las acciones correspondientes a la recopilación de evidencias.

En tanto, la Fiscalía del Estado reafirmó que no escatimará recursos humanos ni tecnológicos para ubicar, identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos hechos.

 


