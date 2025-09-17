Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_b4fc5cac13
Nacional

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que el número de fallecidos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa ascendió a 20

  • 17
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de la Ciudad de México informó que ya son 20 las víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa.

La víctima más reciente fue identificada como Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien falleció en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas de este miércoles 17 de septiembre, 31 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios, mientras que 33 ya fueron dadas de alta tras la emergencia.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) presentó las conclusiones del primer dictamen pericial, en el que señaló que el accidente fue provocado por exceso de velocidad y falta de pericia del conductor de la pipa, propiedad de la compañía Silza.

Según el documento, el vehículo circulaba a 50 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida en la zona era de 40 km/h.

El conductor perdió el control en una glorieta, lo que ocasionó la volcadura y posterior explosión del tractocamión que transportaba gas.

No hubo fallas en el pavimento

El informe de la Coordinación General de Servicios Periciales descartó que la causa del siniestro haya sido el mal estado de la vialidad.

El pavimento estaba seco, no había baches ni obstáculos, por lo que el siniestro se atribuye directamente a la maniobra del chofer.

La tragedia de Iztapalapa continúa bajo investigación, mientras la capital sigue registrando víctimas.

Por su parte, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas indagatorias por homicidio culposo, lesiones y daños, con el objetivo de deslindar responsabilidades y avanzar en la reparación del daño a las familias afectadas.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1044498049
Sube a 21 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
pipa_gas_empresa_f2b09f5193
Empresa dueña de pipa que explotó indemnizará a las víctimas
EF_8c61e5e05a
Recuperan 13 mil toneladas de autopartes en CDMX y Edomex
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_1209bf490e
Proponen reforma constitucional para fortalecer la transparencia
2c531513_8c05_485b_8abf_bcfbdefb4820_22612bfab5
UNTA Coahuila exige mayor seguridad en reunión con delegado
EH_UNA_FOTO_11_5180ed10f8
Llega DiCaprio a CDMX promocionando 'Una batalla tras otra'
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×