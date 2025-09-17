Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que ya son 20 las víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa.

La víctima más reciente fue identificada como Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien falleció en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas de este miércoles 17 de septiembre, 31 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios, mientras que 33 ya fueron dadas de alta tras la emergencia.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) presentó las conclusiones del primer dictamen pericial, en el que señaló que el accidente fue provocado por exceso de velocidad y falta de pericia del conductor de la pipa, propiedad de la compañía Silza.

Según el documento, el vehículo circulaba a 50 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida en la zona era de 40 km/h.

El conductor perdió el control en una glorieta, lo que ocasionó la volcadura y posterior explosión del tractocamión que transportaba gas.

No hubo fallas en el pavimento

El informe de la Coordinación General de Servicios Periciales descartó que la causa del siniestro haya sido el mal estado de la vialidad.

El pavimento estaba seco, no había baches ni obstáculos, por lo que el siniestro se atribuye directamente a la maniobra del chofer.

La tragedia de Iztapalapa continúa bajo investigación, mientras la capital sigue registrando víctimas.

Por su parte, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas indagatorias por homicidio culposo, lesiones y daños, con el objetivo de deslindar responsabilidades y avanzar en la reparación del daño a las familias afectadas.