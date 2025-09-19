Suman 25 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX

Autoridades informaron que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa con gas LP registrada en Iztapalapa ascendió a 25.

De acuerdo con la última actgualización, 21 personas siguen hospitalizadas mientras que 38 heridos ya fueron dados de alta.

El listado de las víctimas detalla que los últimos decesos registrados fueron identificados como Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; María Salud Juaurrita Molina, de 35 años y Jovani Martínez Llanos, de 17 años.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció por quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que el accidente ocurrió debido a que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, sin embargo, videos que circulan en redes sociales demuestran lo contrario, por lo que las indagatorias continúan.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

