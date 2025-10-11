Cerrar X
Nacional

Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México

Al menos cuatro entidades reportaron perdidas humanas y diversas afectaciones a causa de las fuertes precipitaciones registradas en el país

Las fuertes lluvias que azotaron a México dejaron al menos 29 personas sin vida en las últimas horas.

Las víctimas fueron reportadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que personal de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en conjunto con elementos de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad acudieron a distintos puntos de dichas entidades para brindar apoyo.

Hidalgo

De acuerdo con el secretario de Gobierno Estatal, Guillermo Olivares, se reportó que al menos 16 personas perdieron la vida en los derrumbes registrados en los municipios de Tenengo y Zacualtipán.

A través de redes sociales, se informó que el gobernador Julio Menchaca visitó diversos municipios, acompañado del Comité de Emergencias para brindar apoyo a las familias afectadas por las lluvias.

Puebla

La cifra de personas fallecidas se elevó a nueve a causa de los deslaves registrados en la Sierra Norte del Estado, según informaron las autoridades. Sin embargo, estimaron que el número podría ser mayor debido a la cantidad de personas desaparecidas reportadas hasta el momento.

El gobierno del Estado mencionó que 38 municipios y 66 comunidades resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones, en su mayoría en las zonas serranas, debido a que miles de personas aún se encuentran incomunicadas.

Entre los múltiples estragos se encuentran los deslaves en carreteras, mismos que son atendidos por personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte.

Veracruz

El Estado registró al menos tres decesos en tres municipios de la zona norte.

La primera víctima fue un policía municipal de Papantla, quien murió ahogado cuando intentaba auxiliar a los ciudadanos. Horas más tarde, un doctor perdió la vida al ser arrastrado por la corriente cuando se encontraba al interior de su coche en el municipio de los Reyes.

La última víctima fue identificada como una estudiante, quien también falleció ahogada dentro de una vivienda de Poza Rica. En este punto, miles de ciudadanos quedaron atrapados por la corriente del Río Cazones.

En total, 48 municipios resultaron afectados, por lo que autoridades llevan a cabo diversos despliegues para salvaguardar y restaurar los daños.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales informan que algunas personas aprovecharon estas afectaciones para saquear negocios, mientras que las familias buscan albergue o sobrevivir a las inundaciones.

Querétaro

Un menor perdió la vida por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, según informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Por su parte, Protección Civil del Estado informó que se reportaron diversos daños en la carpeta asfáltica, así como la caída de árboles y rocas. Ante esto, autoridades estatales y municipales acudieron a los sitios para iniciar con la valorización de los daños.


