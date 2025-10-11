Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México

Las fuertes lluvias que azotaron a México dejaron al menos 29 personas sin vida en las últimas horas.

Las víctimas fueron reportadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que personal de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en conjunto con elementos de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad acudieron a distintos puntos de dichas entidades para brindar apoyo.

Hidalgo

De acuerdo con el secretario de Gobierno Estatal, Guillermo Olivares, se reportó que al menos 16 personas perdieron la vida en los derrumbes registrados en los municipios de Tenengo y Zacualtipán.

Las lluvias en Hidalgo han dejado 16 muertos, 90 comunidades incomunicadas, 1,000 viviendas dañadas y 17 municipios sin luz. Hay 308 escuelas afectadas y 87 derrumbes. Huejutla, Tlanchinol, Calnali, Molango y Zacualtipán, los más golpeados. #Hidalgo #Lluvias pic.twitter.com/hZFfInoFhY — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) October 10, 2025

A través de redes sociales, se informó que el gobernador Julio Menchaca visitó diversos municipios, acompañado del Comité de Emergencias para brindar apoyo a las familias afectadas por las lluvias.

🤝El gobernador @juliomenchaca_ visitó el municipio de #Tianguistengo, acompañado del Comité de Emergencias, para brindar respaldo directo a las y los #hidalguenses que hoy enfrentan momentos difíciles debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/vkBnZEqeJW — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) October 11, 2025

Puebla

La cifra de personas fallecidas se elevó a nueve a causa de los deslaves registrados en la Sierra Norte del Estado, según informaron las autoridades. Sin embargo, estimaron que el número podría ser mayor debido a la cantidad de personas desaparecidas reportadas hasta el momento.

El gobierno del Estado mencionó que 38 municipios y 66 comunidades resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones, en su mayoría en las zonas serranas, debido a que miles de personas aún se encuentran incomunicadas.

Entre los múltiples estragos se encuentran los deslaves en carreteras, mismos que son atendidos por personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte.

🚧 #AvisoImportante | #SICTSLP



👷‍♂️ En las carreteras Pachuca–Cd. Valles (Ruta 85) y San Juan del Río–Xilitla (Ruta 120), laboran 24 personas distribuidas en tres cuadrillas, con apoyo de dos retroexcavadoras y dos camiones volteo, para restablecer las condiciones de tránsito… pic.twitter.com/2H3QCRi95v — SICT México (@SICTmx) October 10, 2025

Veracruz

El Estado registró al menos tres decesos en tres municipios de la zona norte.

La primera víctima fue un policía municipal de Papantla, quien murió ahogado cuando intentaba auxiliar a los ciudadanos. Horas más tarde, un doctor perdió la vida al ser arrastrado por la corriente cuando se encontraba al interior de su coche en el municipio de los Reyes.

I hope the governor of Veracruz is safe — yes, she is. She confirmed that four people died due to flooding on October 10.- AVC Noticias



📍 Poza Rica, Veracruz, Mexico. pic.twitter.com/8Q3d29pHRq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2025

La última víctima fue identificada como una estudiante, quien también falleció ahogada dentro de una vivienda de Poza Rica. En este punto, miles de ciudadanos quedaron atrapados por la corriente del Río Cazones.

En total, 48 municipios resultaron afectados, por lo que autoridades llevan a cabo diversos despliegues para salvaguardar y restaurar los daños.

🚨 #Aviso Importante SICT Veracruz

Derivado de las lluvias registradas en la entidad, brigadas del Centro SICT Veracruz trabajan de manera continua para atender las afectaciones en la red carretera federal libre de peaje.



👷‍♀️👷‍♂️ Nuestro personal realiza labores de limpieza, retiro… pic.twitter.com/6Kke426leI — SICT México (@SICTmx) October 10, 2025

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales informan que algunas personas aprovecharon estas afectaciones para saquear negocios, mientras que las familias buscan albergue o sobrevivir a las inundaciones.

Querétaro

Un menor perdió la vida por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, según informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Por su parte, Protección Civil del Estado informó que se reportaron diversos daños en la carpeta asfáltica, así como la caída de árboles y rocas. Ante esto, autoridades estatales y municipales acudieron a los sitios para iniciar con la valorización de los daños.

Diversas zonas de la carretera hacia La Mora presentan daños en la carpeta asfáltica, incluyendo árboles caídos y rocas.



Se realiza recorrido pie tierra por parte de autoridades estatales y municipales para la valoración de daños y brindar asistencia. #ProtecciónCivilSomosTodos pic.twitter.com/z04zZQXlYY — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) October 11, 2025

Comentarios