Suman 64 muertos y 65 desaparecidos por fuertes lluvias en México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó este lunes que las intensas lluvias registradas en los últimos días han dejado 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas en al menos cinco estados del país.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que Veracruz e Hidalgo concentran la mayoría de las víctimas y daños, mientras continúan los operativos de rescate y apoyo a las comunidades afectadas.

“Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y el municipio, nadie quedará desamparado”, aseguró la funcionaria durante la conferencia matutina.

Más de 100 municipios con daños graves

De acuerdo con el último informe, 111 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí resultaron afectados entre el 6 y el 9 de octubre, principalmente por el desbordamiento de ríos y arroyos.

Las lluvias más intensas se registraron el 8 de octubre, con acumulaciones de 280 milímetros en Veracruz y 286 en Puebla, informó Velázquez.

Balance por estado

Veracruz: 40 municipios afectados, 22 prioritarios, con 29 fallecidos y 18 desaparecidos

Hidalgo: 28 municipios dañados, 21 muertos y 43 desaparecidos

Puebla: 23 municipios afectados, 17 prioritarios, con 13 muertos y 4 desaparecidos

Querétaro: 8 municipios con daños, un fallecido y ningún desaparecido

San Luis Potosí: 12 municipios con afectaciones, sin víctimas ni desaparecidos

Gobierno federal mantiene apoyo a damnificados

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el fin de semana los estados de Puebla y Veracruz para supervisar la atención a las zonas más afectadas.

Por su parte, las autoridades federales y estatales continúan con labores de búsqueda, rescate y entrega de ayuda humanitaria, además de monitorear posibles nuevos episodios de lluvia que puedan agravar la situación en las regiones más vulnerables.

