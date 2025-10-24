Cerrar X
Suman 80 muertos y 18 desaparecidos por lluvias en México

El Gobierno federal reportó 80 fallecidos y 18 personas desaparecidas por las lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados

  • 24
  • Octubre
    2025

El Gobierno de México informó este viernes 24 de octubre de 2025 que el número de fallecidos por las intensas lluvias e inundaciones en cinco estados del país ascendió a 80 personas, mientras que 18 continúan desaparecidas.

De acuerdo con el micrositio oficial habilitado por el Gobierno federal, Veracruz es la entidad más afectada, con 35 muertos y 7 desaparecidos, seguida de Hidalgo con 22 fallecidos y 9 desaparecidos, y Puebla con 22 decesos y 2 personas sin localizar.

En Querétaro se reporta un muerto.

Gobierno reporta avances en comunicación y energía

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que ya se restableció la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que quedaron incomunicadas por las lluvias y deslaves en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.

“La red federal de más de mil kilómetros se encuentra completamente habilitada”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Del 14 al 24 de octubre, se logró reconectar por vía terrestre más de 200 localidades, mientras que se han removido más de tres millones de metros cúbicos de material, con apoyo de 1,210 máquinas, 17,584 elementos de fuerzas federales y estatales, y 47 helicópteros para llevar ayuda a las zonas más aisladas.

CFE alcanza 99.82% de restablecimiento eléctrico

Por su parte, Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que el restablecimiento del servicio eléctrico presenta un avance del 99.82%.

“El suministro ya está completamente restablecido en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; solo restan 466 usuarios sin energía en Hidalgo”, detalló.

Calleja destacó el trabajo de las comunidades locales, “que han ayudado a jalar cables, levantar postes y limpiar terrenos”, y precisó que la CFE ha desplegado 1,602 trabajadores, 503 camionetas, 219 grúas, seis helicópteros y ocho drones.

En materia de telecomunicaciones, aún permanecen 43 puntos sin telefonía celular y 441 sin acceso a internet gratuito, con un avance del 55% en su restablecimiento.


