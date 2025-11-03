Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T151207_452_7bc767408b
Nacional

Suman seis personas internadas tras incendio de Sonora

Autoridades sanitarias mantienen comunicación para dar seguimiento a la evolución de las personas hospitalizadas y brindar el apoyo necesario

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que seis personas que resultaron heridos por el incendio en un tienda de autoservicio en Hermosillo, en el que murieron al menos 23 personas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la cifra se encontraba en cinco, pero uno de los afectados reingresó al área de urgencias del IMSS Bienestar, por lo que la cifra se incrementó a seis.

Por otra parte, informa médico intensivista a cargo de los dos pacientes en la Clínica del Noroeste que no sería inminente el traslado a otra unidad fuera del Estado. 

Indicó que una persona con quemaduras importantes requiere de una atención prolongada de muchos días, semanas e incluso meses que lleva la estabilización, recuperación y control de infecciones que debe llevarse a cabo y en su momento será atendido siempre y cuando la familia lo instruya y si las condiciones de la paciente lo permiten.

De acuerdo con el reporte del domingo 2 de noviembre, 10 personas fueron dadas de alta por mejoría, mientras que cinco permanecen hospitalizadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
INFO_7_VERTICAL_9088fb2e89
Se salvan dos menores de incendio en su casa en Monterrey
carlos_manzo_sheinbaum_2a67565e31
Agresor de alcalde de Uruapan sigue sin identificar: Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
EH_UNA_FOTO_65965e466e
Anuncian Festival del Tamal y Atole Norteño 2025 en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×