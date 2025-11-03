Suman seis personas internadas tras incendio de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que seis personas que resultaron heridos por el incendio en un tienda de autoservicio en Hermosillo, en el que murieron al menos 23 personas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la cifra se encontraba en cinco, pero uno de los afectados reingresó al área de urgencias del IMSS Bienestar, por lo que la cifra se incrementó a seis.

Por otra parte, informa médico intensivista a cargo de los dos pacientes en la Clínica del Noroeste que no sería inminente el traslado a otra unidad fuera del Estado.

Indicó que una persona con quemaduras importantes requiere de una atención prolongada de muchos días, semanas e incluso meses que lleva la estabilización, recuperación y control de infecciones que debe llevarse a cabo y en su momento será atendido siempre y cuando la familia lo instruya y si las condiciones de la paciente lo permiten.

De acuerdo con el reporte del domingo 2 de noviembre, 10 personas fueron dadas de alta por mejoría, mientras que cinco permanecen hospitalizadas.

