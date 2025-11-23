Suman tres muertos tras volcadura de ruta 36 en México-Puebla

Ya son tres las personas fallecidas tras el accidente de una unidad de la ruta 36 ocurrido la mañana de este viernes en la autopista México-Puebla, luego de que la camioneta tipo Urvan presuntamente se quedara sin frenos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que la tercera víctima murió este sábado en el Hospital General de Zona 53, donde recibía atención de urgencia, aunque no resistió la gravedad de sus lesiones.

El accidente quedó registrado en video: la Urvan número económico 78, matrícula 958697-J, avanzó a gran velocidad por una pendiente del cerro La Caldera.

Para evitar chocar contra un vehículo subcompacto, el conductor viró, pero terminó impactándose contra la fachada de una vivienda en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, donde finalmente volcó y quedó prensada entre un poste y el inmueble.

Versiones preliminares indican que el operador, quien venía desde Chalco, habría advertido a los pasajeros que la unidad se había quedado sin frenos y saliera de la autopista hacia un camino lateral en zona de obras. Esta información aún deberá ser confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En el lugar murieron dos usuarios. El IMSS informó que el tercer fallecido es un hombre del que no se proporcionaron detalles.

Otras dos personas permanecen hospitalizadas: una con lesiones que no ponen en riesgo su vida y otra en estado crítico, que será trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de La Paz para rescatar a los pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos. Paramédicos atendieron a Viviana N., 39 años; Pola N., 21; Edgar N., 22; y al conductor, quienes fueron trasladados a la Clínica 53 del IMSS, ubicada a menos de dos kilómetros del siniestro.

