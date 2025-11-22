Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_55_fd20c35141
Nacional

Superan 450 bolsas con restos óseos cerca de estadio mundialista

Miembros de colectivos de búsqueda afirmaron que el hallazgo más reciente se registró cuando trabajadores de construcción localizaron una bolsa con restos

  • 22
  • Noviembre
    2025

Colectivos de búsqueda reportaron que se encontraron 456 bolsas con restos humanos en varios puntos del Estado, incluido en un área cercana al estadio Akron, una de las sedes mundialistas para la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con un integrante del colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" explicó que los hallazgos más recientes se llevaron a cabo en el pasado mes de septiembre durante las labores de búsqueda en una zona cercana al recinto deportivo.

Estado-akron.jpg

Estos hallazgos se registraron cuando trabajadores de construcción localizaron una bolsa con presuntos restos, pero al examinar la zona, la cifra incrementó. Según testigos, tan solo en esta zona conocida como Las Agujas, se recuperaron un total de 290 bolsas.

Por su parte, el Colectivo "Manos buscadoras" informo que uno de los hallazgos más importantes fue el realizado hace unos días, donde se encontraron al menos 61 bolsas con restos humanos en el municipio de Zapopan.

G1uLUQCWEAAYD8C.png

Los otros municipios en donde los colectivos de búsqueda descubrieron restos humanos dentro de bolsas son:

  • Tonalá
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tlajomulco de Zúñiga
  • Ixtlahuacán de los Memrbillos

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

calendario_repechaje_fifa_c5d88ecddd
FIFA confirma fechas de repechaje del Mundial 2026 en México
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_30_30_AM_d4ce4c6665
Rayados tiene un ‘arma’ para la Liguilla: los goles a favor
EH_UNA_FOTO_f79961eba4
Solicitan apoyo para localizar a tres personas desaparecidas
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
EH_DOS_FOTOS_2025_11_23_T151925_245_1b7ecb326b
Vinculan a proceso a joven por abuso de menor en Coahuila
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×