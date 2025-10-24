Sustraen a bebé de Hospital Materno Infantil en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango activó la alerta amber para localizar a Judith Alejandra Rivas Ruiz, una bebé de un mes de edad que fue sustraída de las instalaciones del Hospital Materno Infantil, cuando se encontraba en el área de encubadoras.

De acuerdo con los detalles proporcionados, la recién nacida requiere de cuidados médicos y atenciones especializadas debido a que presenta problemas renales.

Mientras que la propia dependencia también solicitó la colaboración ciudadana para dar con la presunta responsable de la sustracción de la menor, la cual presenta estas características.

Por su parte, el abuelo de la menor responsabilizó a los guardias de seguridad y al personal médico de lo ocurrido, por lo que pidió que entregaran a la recién nacida.

