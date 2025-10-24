Cerrar X
Nacional

Sustraen a bebé de Hospital Materno Infantil en Durango

Familiares exigieron que regresen a la menor de un mes de nacida, debido a que presenta diversos temas de salud, por lo que necesita atención inmediata

  • 24
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Durango activó la alerta amber para localizar a Judith Alejandra Rivas Ruiz, una bebé de un mes de edad que fue sustraída de las instalaciones del Hospital Materno Infantil, cuando se encontraba en el área de encubadoras.

De acuerdo con los detalles proporcionados, la recién nacida requiere de cuidados médicos y atenciones especializadas debido a que presenta problemas renales.

G3_nyqTWkAEhWM8.jpg

Mientras que la propia dependencia también solicitó la colaboración ciudadana para dar con la presunta responsable de la sustracción de la menor, la cual presenta estas características.

570229168_1291669826333950_7022197890086736902_n.jpg

569676796_1291669856333947_8667449275689413764_n.jpg

Por su parte, el abuelo de la menor responsabilizó a los guardias de seguridad y al personal médico de lo ocurrido, por lo que pidió que entregaran a la recién nacida.


