Tres ataques de EUA a narcolanchas fueron frente a Acapulco

Estados Unidos ha realizado 19 ataques contra supuestas narcolanchas, de los cuales tres ocurrieron frente a las costas de Acapulco, Guerrero

  • 12
  • Noviembre
    2025

Estados Unidos ha realizado 19 ataques contra supuestas narcolanchas, de los cuales tres ocurrieron frente a las costas de Acapulco, Guerrero, según un reportaje del diario The Washington Post titulado “Mapping U.S. strikes in the Caribbean and eastern Pacific”.

De los 19 ataques, nueve se registraron en el Océano Pacífico oriental y diez en el mar Caribe.

Aunque el mapa presentado por el medio estadounidense señala los ataques frente a Acapulco, no se especificaron las fechas exactas.

La ofensiva de Washington, iniciada en septiembre durante la administración de Donald Trump, ha dejado un saldo de 76 muertos y tres sobrevivientes; dos de ellos fueron detenidos por autoridades estadounidenses, mientras que la Secretaría de Marina de México no logró localizar al tercero.

La campaña contra el tráfico de drogas representa el mayor despliegue marítimo estadounidense desde la Guerra del Golfo (1990-1991), con ocho buques de guerra en el Caribe, tres buques anfibios, un submarino y el portaaviones nuclear Gerald R. Ford, que se dirige a la región.

Los ataques han provocado rechazo en Venezuela y Colombia, acusados por Estados Unidos de estar involucrados en redes de narcotráfico.

Asimismo, un intento de la bancada demócrata en el Senado de restringir estas operaciones fracasó la semana pasada, al obtener 49 votos a favor y 51 en contra.


