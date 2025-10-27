Cerrar X
sheinbaum_eua_llamada_f2f0cc254e
Nacional

Tuve una llamada con Trump el sábado sobre aranceles: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump para extender unas semanas el plazo de negociación sobre 54 barreras no arancelarias entre México y Estados Unidos

  • 27
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el pasado sábado sostuvo una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que acordaron ampliar el plazo de negociación sobre las 54 barreras no arancelarias pendientes entre ambos países.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que esta fue la décima comunicación que mantiene con el presidente republicano y explicó que el diálogo se centró exclusivamente en temas comerciales, sin abordar migración ni seguridad.

“Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes”, informó.

Recordó que el plazo original de 90 días para concluir las negociaciones vencía el 1 de noviembre, pero ambos mandatarios coincidieron en dar un margen adicional para cerrar los acuerdos bilaterales.

“Finalmente, el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto de tres meses, pero acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema”, agregó.

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal, mencionó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá próximamente en Washington con su contraparte estadounidense para continuar las mesas de trabajo y resolver los últimos puntos pendientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Jesus_Elizondo_8cdb22b09d
Reconocen en Congreso a Sheinbaum por retrasar aranceles de EUA
rwv_331f9670c6
EUA pide confidencialidad por operaciones en Latinoamérica
Testifican_que_Diddy_era_extremadamente_creativo_con_las_drogas_aed45cd805
El rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión en mayo de 2028
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×