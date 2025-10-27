Tuve una llamada con Trump el sábado sobre aranceles: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el pasado sábado sostuvo una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que acordaron ampliar el plazo de negociación sobre las 54 barreras no arancelarias pendientes entre ambos países.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que esta fue la décima comunicación que mantiene con el presidente republicano y explicó que el diálogo se centró exclusivamente en temas comerciales, sin abordar migración ni seguridad.

“Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes”, informó.

Recordó que el plazo original de 90 días para concluir las negociaciones vencía el 1 de noviembre, pero ambos mandatarios coincidieron en dar un margen adicional para cerrar los acuerdos bilaterales.

“Finalmente, el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto de tres meses, pero acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema”, agregó.

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal, mencionó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá próximamente en Washington con su contraparte estadounidense para continuar las mesas de trabajo y resolver los últimos puntos pendientes.

