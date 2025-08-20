Cerrar X
Última sesión de la SCJN con su integración actual de ministros

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández clausuró este martes los trabajos de la actual integración del pleno de la SCJN

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández clausuró este martes los trabajos de la actual integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una era de 30 años en el funcionamiento del tribunal constitucional.

En su discurso de despedida, Piña defendió el legado de la Corte como “piedra angular de la justicia constitucional” y sostuvo que serán las sentencias y la historia las que juzguen a los ministros salientes.

“No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó, será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, expresó.

Durante su intervención, evitó criticar de manera directa la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024, que ordenó la salida anticipada de los 11 ministros para dar paso a la elección popular de sus reemplazos.

En cambio, subrayó: “Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad”.

La ministra presidenta agradeció a cada uno de sus colegas por su labor, aunque su mensaje no fue recibido con unanimidad. La ministra Lenia Batres Guadarrama fue la única que no aplaudió, mientras que Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel lo hicieron solo de forma intermitente.

En contraste, secretarios y personal de ponencias aplaudieron de pie durante dos minutos, gesto que Piña calificó como el reconocimiento al “latido invisible” de la justicia.

La sesión marcó el final del pleno en su composición actual, previo a la entrada de los nueve ministros electos el pasado 1 de junio, quienes asumirán funciones el próximo 1 de septiembre.


