UNAM identifica a responsables de falsas amenazas de bomba

La UNAM identificó a dos presuntos responsables de difundir falsas amenazas de bomba, tras desalojos en diversas facultades por amenazas en días recientes

  • 07
  • Octubre
    2025

Este martes, la Universidad Autónoma de México (UNAM) informó que ya se logró identificar a los dos presuntos responsables de difundir falsas amenazas de bomba en una de sus dependencias mediante medios digitales.

La Universidad también informó que citó a estas personas a declarar.

Fue este mismo martes, horas después de la publicación del mensaje institucional, que los estudiantes y trabajadores de la Preparatoria 8 de la UNAM fueron desalojados por otra amenaza de bomba, la cual fue revisada por la policía de la Ciudad de México, cuerpo de bomberos y del agrupamiento de Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Esta es la segunda alarma de un aparato explosivo en dos días, pues este lunes se dio otro aviso de amenaza de una bomba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y en la Preparatoria 6, provocando el desalojo obligatorio de ambas instituciones.

A estos desalojos se suma la suspensión de actividades presenciales en varias facultades de la UNAM, el 29 de septiembre pasado, como medida de seguridad ante distintas amenazas en redes sociales, una semana después de que un estudiante asesinara a otro en el Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur.

Tras la muerte del joven, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado.


Comentarios

