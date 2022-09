Urge acabar con el racismo: López Obrador

En su gira por Nayarit y Jalisco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los mexicanos de todas clases sociales a terminar con el racismo en el país.

"Es muy importante que se haga a un lado ya el racismo, que nadie se sienta superior a otro, esa es una injusticia, es algo anacrónico, debería darnos vergüenza ser racistas y debemos de terminar con el racismo no solo en público, sino en privado, no ser racista en lo personal, en lo familiar, con los amigos, ya no usar expresiones ofensivas. No existen las razas, existen las culturas", explicó el Ejecutivo.