Urge que SCJN emita jurisprudencias para proteger la identidad

Entre los criterios abordados estuvieron la restricción de edad para acceder a la rectificación del acta de nacimiento y el libre desarrollo de la personalidad

Nuevas jurisprudencias sobre identidad de género, orientación sexual, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, igualdad, no discriminación, familias homoparentales, matrimonio igualitario, seguridad social y la obligación de juzgar con perspectiva de diversidad sexo-genérica son indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa, de acuerdo con los criterios planteados durante el conversatorio “Criterios jurisdiccionales por la diversidad sexo-genérica”.

El eje central fue que la justicia ya no puede quedarse únicamente en el reconocimiento formal de derechos, sino que debe garantizar que las personas de la diversidad puedan ejercerlos plenamente en su vida diaria, sin que su orientación sexual o identidad de género sea tratada como amenaza, riesgo social o motivo de exclusión.

Durante el encuentro, Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que la construcción de nuevas metodologías y jurisprudencias debe hacerse con la participación directa de quienes viven la diversidad, al señalar que tanto los pueblos indígenas como las personas de la diversidad sexo-genérica han compartido una lucha histórica por la identidad frente a un Estado que impuso la homogeneidad.

“Aquí una de las premisas que también nos hemos quitado es que los ministros no tienen la última palabra, ni son los que lo saben todo; se va a ir construyendo un diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad”, dijo.

El conversatorio también puso sobre la mesa que juzgar en estos casos exige responder a las preguntas que una sociedad se formula sobre sí misma en un momento histórico determinado. Bajo esa lógica, se insistió en que la igualdad no puede limitarse a aparecer en sentencias o leyes, sino traducirse en condiciones reales para ejercer derechos.

Sara Irene Herrerías Guerra afirmó que ninguna orientación sexual puede ser tratada como una amenaza o riesgo social, y destacó que ya existe una línea constitucional a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexo-genérica.

“Difundir los criterios de la Suprema Corte no es solo una tarea académica o institucional, es una forma de hacer que las sentencias salgan de los expedientes, se conviertan en herramientas para autoridades, personas juzgadoras, litigantes, organizaciones sociales y personas que buscan ejercer sus derechos”, subrayó.

Lenia Batres Guadarrama señaló que se han construido estándares en temas como matrimonio igualitario, identidad de género, familia homoparental, filiación, adopción, seguridad social y libertad de expresión.

“Tres ideas han atravesado las decisiones de las resoluciones jurisdiccionales de esta Corte: el reconocimiento de orientación sexual y de identidad de género; el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana; y la obligación de juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género”, resaltó.

Entre los criterios abordados estuvieron la restricción de edad para acceder a la rectificación del acta de nacimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal y de género de niñas, niños y adolescentes, así como la relación entre orientación sexual, igualdad y no discriminación.

La conclusión fue que la orientación sexual forma parte de la identidad de la persona y no puede modificarse por factores externos ni por la voluntad de un tercero. Por ello, los criterios judiciales fueron planteados como herramientas para cerrar espacios de discriminación y garantizar derechos en condiciones de igualdad sustantiva.