Urgen respuestas tras hallazgo de 383 cuerpos en Ciudad Juárez

El descubrimiento de 383 cuerpos sin cremar en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, reportado el 30 de junio del presente año, ha causado conmoción e indignación generalizadas.

Los cuerpos, algunos de los cuales datan de 2020, fueron encontrados apilados en condiciones deplorables en el Crematorio Plenitud, que atendía al menos a seis funerarias locales.

Las familias que pagaron por los servicios de cremación supuestamente recibieron cenizas falsas, lo que generó desconfianza y dolor.

La Fiscalía del Estado de Chihuahua, investiga el caso, con 15 cuerpos identificados hasta el momento, incluyendo 218 hombres, 149 mujeres, 16 de sexo indeterminado y cuatro menores de edad.

Los cuerpos, muchos de ellos embalsamados, están siendo procesados ​​para su identificación, aunque los tratamientos químicos podrían dificultar el análisis de ADN.

Familias y activistas, incluyendo el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, exigen transparencia y justicia, criticando la falta de supervisión en una ciudad con alrededor de 1,300 casos de personas desaparecidas.

Uno de los clientes, demandó saber si los restos entregados por la funeraria "Luz Divina" realmente le pertenecían a su esposo, quien falleció en febrero del año pasado.

“Se siente un dolor", expresó Lorenza Elena Cibrián Puentes, "Porque como a nosotros nos entregaron la cajita de cenizas, pues no sabemos realmente si sea él o no sea él”, comentó y aseguró que su hija ya se encuentra en contacto con autoridades, pero hasta ahora no han recibido una respuesta clara.

Asimismo, Josefina Núñez, com partió algunas dudas acerca de si las cenizas que le entregaron si le pertenecen a su hija Melisa Anélica Villalobos.

“Vine a preguntar sobre si podríamos buscarla aquí porque yo tuve muchas dudas desde que la llevamos a incinerar a esa parte. Fue en el 2020, y estuvo muy extraño”, mencionó.

La directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Silvia Méndez, exigió justicia para las familias afectadas.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con las familias que hoy viven esa incertidumbre de no saber si los restos de sus familiares fueron cremados y las cenizas que recibieron corresponden realmente a su familiar”, expuso.

