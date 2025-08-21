Uribe afirma que EUA tiene pruebas en contra de Maduro

El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó en un discurso en Sabaneta, Antioquia, que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro porque, según él, la justicia norteamericana tiene pruebas acumuladas de los vínculos del régimen venezolano con el “narcoterrorismo”.

“Los Estados Unidos ofrecen 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la Justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”, dijo.

Uribe señaló que estas pruebas demuestran que la dictadura de Maduro “se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”.

Además, afirmó que el supuesto despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos con 4,000 soldados en el Caribe, cerca de Venezuela, es una acción de justicia dirigida contra Maduro, no contra el pueblo venezolano.

Estas declaraciones se basan en acusaciones previas de Estados Unidos, como las emitidas en 2020 durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando Maduro fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo.

En agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares, vinculando a Maduro con organizaciones como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, y afirmando que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro, de las cuales 7 estarían directamente vinculadas a él.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado el despliegue militar mencionado por Uribe.

Por otro lado, el gobierno venezolano, a través del canciller Yvan Gil, ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “cortina de humo” y “circo mediático” para distraer de otros asuntos.

El fiscal general de Venezuela también ha denunciado que Estados Unidos busca construir un “expediente artificial” contra Maduro.

México, por su parte, ha declarado no tener evidencia de los supuestos vínculos de Maduro con cárteles como el de Sinaloa.

No se han hecho públicas pruebas específicas que detallen la naturaleza exacta de las acusaciones de Estados Unidos, y las afirmaciones de Uribe se apoyan principalmente en las declaraciones de la justicia estadounidense sin aportar evidencia adicional.

Uribe también expresó su oposición a un acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela propuesto por el presidente colombiano Gustavo Petro, argumentando que no se debería colaborar con un régimen vinculado al narcoterrorismo.

Comentarios