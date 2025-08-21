Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T105205_197_eacf6c9c07
Nacional

Uribe afirma que EUA tiene pruebas en contra de Maduro

Álvaro Uribe afirmó que Estados Unidos ofrece una recompensa porque tienen pruebas acumuladas de los vínculos del régimen venezolano con el 'narcoterrorismo'

  • 21
  • Agosto
    2025

El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó en un discurso en Sabaneta, Antioquia, que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro porque, según él, la justicia norteamericana tiene pruebas acumuladas de los vínculos del régimen venezolano con el “narcoterrorismo”. 

“Los Estados Unidos ofrecen 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la Justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”, dijo.

Uribe señaló que estas pruebas demuestran que la dictadura de Maduro “se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”.

Además, afirmó que el supuesto despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos con 4,000 soldados en el Caribe, cerca de Venezuela, es una acción de justicia dirigida contra Maduro, no contra el pueblo venezolano.

Estas declaraciones se basan en acusaciones previas de Estados Unidos, como las emitidas en 2020 durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando Maduro fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo. 

En agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares, vinculando a Maduro con organizaciones como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, y afirmando que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro, de las cuales 7 estarían directamente vinculadas a él. 

Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado el despliegue militar mencionado por Uribe.

Por otro lado, el gobierno venezolano, a través del canciller Yvan Gil, ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “cortina de humo” y “circo mediático” para distraer de otros asuntos. 

El fiscal general de Venezuela también ha denunciado que Estados Unidos busca construir un “expediente artificial” contra Maduro.

México, por su parte, ha declarado no tener evidencia de los supuestos vínculos de Maduro con cárteles como el de Sinaloa.

No se han hecho públicas pruebas específicas que detallen la naturaleza exacta de las acusaciones de Estados Unidos, y las afirmaciones de Uribe se apoyan principalmente en las declaraciones de la justicia estadounidense sin aportar evidencia adicional. 

Uribe también expresó su oposición a un acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela propuesto por el presidente colombiano Gustavo Petro, argumentando que no se debería colaborar con un régimen vinculado al narcoterrorismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_21_at_11_28_13_PM_e2e5f1a001
Aranceles no 'tumban' llegada de más inversión a México
7fc88578_3db5_4c0b_9633_17dcea6f443b_e79294482f
Mil empleos vacantes en Coahuila no se han cubierto: Coparmex
67e6478b_3617_4786_9786_68f4c0505ed3_9485f77901
Bajan vuelos de carga en Saltillo por aranceles de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T092012_064_eb0f7c53dd
Corte de EUA da a García Luna más tiempo para apelar
AP_252215165548_Rodri_listo_para_debutar_esta_temporada_con_el_Manchester_City88_a8721c1806
Rodri listo para debutar esta temporada con el Manchester City
EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T085825_802_00f183ceab
Tendrá NL y Jalisco encuentro rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×