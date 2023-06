Va por México tendrá su candidato el 3 de septiembre

La alianza opositora del PAN, PRI y PRD anunciaron la creación del Frente Amplio por México y darán a conocer a su candidato presidencial en septiembre.

La alianza opositora Va por México hizo la presentación oficial del método de selección para su candidato presidencial y anunciaron la creación del Frente Amplio por México, quienes serán los encargados de organizar el proceso y elegir a quien contenderá en 2024.

Se explicó que el proceso de elección abrirá el 3 de julio y culminará el 3 de septiembre con la presentación del candidato presidencial de la alianza opositora.

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD, acompañados de varios aspirantes presidenciales, organizaciones civiles y ciudadanos, reiteraron lo ya mencionado el fin de semana, que se establecerá el uso de encuestas y una consulta ciudadana similar a una elección en urnas y que tendrán el mismo peso de 50%.

De acuerdo a lo dado a conocer, estos son algunos de los puntos más importantes del método que se usará para elegir al candidato de la oposición: Los aspirantes deberán presentar 150,000 firmas, habrá tres finalistas, tendrán su propio padrón de electores y se contará con un organismo electoral interno.

El dirigente del PAN nacional, Marko Cortés, manifestó que “por primera vez en nuestra historia, nuestro Consejo Nacional decidió que la candidatura a presidente o presidenta de la República será decidida por todas y todos los mexicanos. Ya no sólo por la militancia de Acción Nacional. Los tiempos exigen, la circunstancia del país apremian”.

Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, destacó que “juntos, se los digo con toda claridad, juntos vamos a llegar a buen puerto. El camino no será fácil enfrentaremos obstáculos y resistencias; persecución política, la fuerza del aparato del Estado, pero no nos asustan y menos nos echan atrás. Y se lo decimos de frente a este gobierno: no nos van a ganar; los vamos a detener y la vamos a dar rumbo y certezaal pueblo de México”.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, expresó que “estamos dando a conocer hoy es una decisión histórica de los aquí reunidos. Estamos inaugurando una nueva etapa en la vida pública del país. De los anuncios públicos de enero de este año, cuando reiniciamos los trabajos de la coalición Va por México, que se hablaba de acuerdos entre dos partidos, hemos llegado hoy a un acuerdo de los tres partidos de la coalición, junto con la sociedad civil”.