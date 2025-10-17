Cerrar X
Van 72 muertos y 48 desaparecidos en cinco estados tras lluvias

El Gobierno de México informó que las lluvias han dejado 72 muertos y 48 desaparecidos en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz

  • 17
  • Octubre
    2025

El Gobierno de México informó que las lluvias que azotaron Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz provocaron un saldo de 72 fallecidos y 48 desaparecidos.

Los datos oficiales por estado son:

  • Hidalgo: 28 municipios afectados, 21 muertos y 29 desaparecidos
  • Puebla: 23 municipios afectados, 18 fallecidos y cinco desaparecidos
  • Veracruz: 40 municipios con afectaciones, 32 fallecidos y 18 desaparecidos
  • Querétaro: ocho municipios afectados, un muerto
  • San Luis Potosí: 12 municipios dañados, sin víctimas mortales ni desaparecidos

Cabe señalar que el Gobierno habilitó el micro sitio "Afectaciones por lluvias e inundaciones" para informar sobre las afectaciones y acciones de atención en las zonas afectadas.

Reducción de comunidades incomunicadas

Por otra parte, entre el 14 y 17 de octubre, el número de localidades incomunicadas por inundaciones e impactos de las lluvias disminuyó de 288 a 127, gracias a la reapertura de 161 caminos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, destacó que se está utilizando una aplicación de monitoreo en tiempo real para levantar daños con evidencia fotográfica y priorizar intervenciones en las zonas más críticas.

Actualmente hay 685 trabajadores y 370 máquinas trabajando en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4,500 personas en labores de limpieza.

“Estamos hablando de cerca de 9,000 trabajadores y casi mil máquinas, todos concentrados en restablecer los servicios esenciales y la conectividad en las zonas afectadas”, destacó Esteva.


