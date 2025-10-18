Cerrar X
Van 76 muertos y 39 desaparecidos por lluvias en cinco estados

El Gobierno reportó que las intensas lluvias e inundaciones en cinco estados de México han dejado 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas

  • 18
  • Octubre
    2025

El Gobierno de México reportó que las intensas lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí han dejado 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas, según el portal “Afectaciones por lluvias e inundaciones”.

La emergencia se originó por la perturbación tropical 90-E, que afectó numerosos municipios de la región.

El desglose por estado es el siguiente: Puebla, 23 municipios afectados, 19 muertos y 5 desaparecidos; Veracruz, 40 municipios afectados, 34 muertos y 14 desaparecidos; Hidalgo, 27 municipios afectados, 22 muertos y 20 desaparecidos; Querétaro, 8 municipios afectados, 1 muerto; y San Luis Potosí, 12 municipios afectados, sin reportes de fallecidos o desaparecidos.

El Gobierno habilitó un micrositio para que la población consulte en tiempo real el avance de las acciones de atención, así como el estado de caminos y comunidades afectadas.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles riesgos derivados del incremento de los niveles de ríos y nuevas lluvias.


