Ve Marcelo Ebrard como positiva reforma electoral

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 'aspectos positivos' para el país.

El canciller mexicano tomo ejemplo las recientes elecciones en Brasil, donde comparó el sistema electoral entre dicha nación y México, dónde aseguró que los resultados se obtuvieron en cuestión de horas en una nación 'más grande' y con mayor electorado.

Igualmente, Ebrard aseguró que actualmente el país tiene un sistema de elecciones 'muy caro'; además comentó que 'es positivo' el ámbito de la reducción de senadores y diputados en las cámaras del poder legislativo de México.

Cabe recordar que actualmente dicha iniciativa se encuentra bajo análisis de la Cámara de Diputados, misma que contempla el cambio de nombre del Instituto Nacional Electoral (INE), la reducción de diputados y senadores, los consejeros y magistrados serán electos por voto popular, habrá menos propaganda política, el financiamiento de partidos será solo para campañas electorales, se contempla una disminución en la participación necesaria en una consulta popular para que sea vinculante, entre otras.

'También me parece interesante que puedas votar en un procedimiento más abierto a los consejeros, que no sea un arreglo de los partidos porque no resultó, no ha dado resultados positivos', agregó.