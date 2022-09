Vellucci no leyó lo que dije en la ONU: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia de prensa matutina que la jefa del Servicio de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Alessandra Vellucci, "no leyó" lo que el Ejecutivo mexicano dijo en la Asamblea General de la ONU hace un año.

Cabe aclarar que el mandatario mexicano brindó dicha ponencia en las Naciones Unidas sobre su postura respecto a la presunta militarización de la Guardia Nacional en el país, esto respecto a la iniciativa presentada ante el poder Legislativo de México para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Del mismo modo, López Obrador aseguró que las Naciones Unidas fallaron en evitar la concentración de poder y en apoyar a las personas de bajos recursos de los pueblos.

"Ya fui a la ONU, que lea (Alessandra Vellucci) lo que dije, fui hace como un año, sobre esto (...) si dije que la ONU no atendía lo fundamental que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con 1 dólar diario, y que es un aparato burocrático, que se está quedando como florero", mencionó el mandatario federal.