Viajará Guardia Nacional a Qatar para vigilar a mexicanos

El canciller mexicano y secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que viajarán 10 elementos de la Guardia Nacional a Qatar para vigilar a los 80 mil mexicanos que viajarán al país de Medio Oriente para la Copa del Mundo a finales de año.

Por su parte, Arturo Medina Mayoral, comisario en Jefe de la Guardia Nacional, aseguró que los diez elementos protegerán a los connacionales que viajen a Qatar, aunque no especificó cómo.

Asimismo, el funcionario llamó a los mexicanos que irán a dicho encuentro deportivo a respetar las leyes y normas de dicho país, aseguró que difundirán una lista de todas las actividades que no están permitidas en Qatar.

"El grueso de las faltas que tienes en los mundiales, faltas que denominamos administrativas porque si estás hablando de un delito ya es otra cosa porque entras al sistema penal. Voy a asumir que lo que nos preocupa con las faltas administrativas, es prácticamente imposible que por una falta administrativa pudiera ser sujeto a ese tipo de sanciones como latigazos y eso no, no creo que ocurra, no está previsto así en las disposiciones Qataríes", dijo Ebrard.

Cabe mencionar que el consumo de alcohol estará permitido, pero solo en lugar exclusivos para consumir la bebida, asimismo, los puntos de venta serán establecidos por las autoridades Qataríes.

"No puedes llevar alcohol porque vas a un país donde el alcohol no está permitido, ya le preguntamos a la autoridad qatarí 'oye pero entonces ¿quiere decir que vamos a tener un mundial abstemio? Y ellos dijeron no, porque vamos a decirles a ustedes dónde sí se puede consumir alcohol y con qué reglas, ¡ah Perfecto! entonces me das las reglas y le decimos a nuestra afición: sabes qué si tú quieres consumir alcohol es aquí, en este perímetro y en este horario', y listo", comentó Ebrard respecto al tema.