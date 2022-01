Vicente Fox le llama fracasado a AMLO en podcast 'Creativo'

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Durante una edición especial del podcast 'Creativo' de Roberto Martínez, el ex presidente Vicente Fox habló sobre su trayectoria en el mundo de los negocios, así como su incursión en el negocio de la cannabis,

Sin embargo, en cierto punto de la conversación, el expresidente Vicente Fox Quesada, aprovechó la ocasión para emitir una dura crítica en contra de Andrés Manuel López Obrador y su administración.

Para Fox Quesada, el gobierno de López Obrador es un "fracaso total", pues asegura que pese a que el tabasqueño tiene intenciones de lograr grandes cosas, no tiene "conocimiento, conciencia y experiencia" para hacer que las cosas sucedan.

"No es planear, no es soñar, no es querer alcanzar las grandes cosas, es cómo haces que las cosas sucedan y ahí es donde López es un fracaso total y absoluto y ahí es donde un liderazgo si no se preocupa de esa vertiente de liderazgo, va a ser incompleto su liderazgo y no va a tener ningún sentido", sentenció Vicente Fox