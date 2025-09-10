Cerrar X
Video: Megafuga deja sin agua a 632 colonias de Tijuana

Más de 600 colonias de Tijuana se quedaron sin agua potable debido a una megafuga registrada la mañana de este martes en el acueducto Florido-Aguaje

Más de 600 colonias de Tijuana se quedaron sin agua potable debido a una megafuga registrada la mañana de este martes en el acueducto Florido-Aguaje, en el sector de Lomas de La Presa.

Un video difundido en redes sociales mostró potentes chorros de agua saliendo del drenaje, lo que también obstaculizó el paso de vehículos en la zona.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) identificó el punto de la fuga y de inmediato inició trabajos de reparación en una tubería de acero de 52 pulgadas, incluyendo la colocación de un paso de hombre.

Asimismo, las autoridades reportaron otra fuga en el Acueducto Flujo Inverso, lo que provocó la suspensión del suministro de agua en diversas colonias de Tijuana y Playas de Rosarito.


