Video: Niño se disfraza de Dr. Simi y baila junto a botarga

Según contaron los usuarios, la escena de los dos Dr. Simi bailando fue grabada en la ciudad de Tampico del estado de Tamaulipas.

El Dr. Simi sigue causando revuelo, tanto así que un niño quiso su disfraz de este simpático personaje para este Halloween 2022.



Pero lo más llamativo de la situación resultó ser que el niño grabó un video bailando ¡junto a una botarga real del Doctor Simi!



El video grabado por la usuaria @noritaizaguirre se volvió viral en TikTok, sumando 900 mil reproducciones.



'Se rifó', 'Es un similar de Simi', 'Qué lindo niño', 'Les quedó padrísimo, 'lo mismo pero más barato'', 'Mi abuelita cuando iba a la farmacia una vez dijo: quiero que me atienda el Doctor Simi pensaba que era un médico de verdad', 'Lo hoy será ir disfrazada de Dr. Simi a los conciertos y que la gente me aviente al escenario', 'El niño más cool de la escuela', “Es que quien no quiere al Dr. Simi”, comentaron los usuarios de la red social.



En el clip de 45 segundos se aprecian los dos Dr. Simi bailando con la canción Bailan Rochas y Chetas de Nene Malo.



Incluso el niño sacó a bailar a una caminante y algunas personas más se detuvieron para mirar la escena y sacarse la fotografía con ambos disfraces populares.



En un momento del video se puede ver al niño revelar su rostro feliz de haber cumplido su deseo en la festividad.



Desde hace algunos meses, se ha vuelto una tendencia lanzar peluches del Dr. Simi a los famosos en los conciertos, lo cual queda registrado en videos que se vuelven virales en las redes sociales.



Hasta este domingo, la mayoría de los artistas los reciben con alegría, mientras que cantantes como José Madero o Rubén Albarrán han sido criticados por su rechazo.