Vinculan a Donovan 'N' por asesinato del abogado Cohen en CDMX

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Donovan "N", por su presunta participación en el homicidio del abogado David Cohen registrado frente a Ciudad Judicial.

Con base a los 25 videos presentados como prueba por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se logró detectar al acusado en las imágenes que muestran el momento del ataque, así como la huida de los agresores.

Aunque la defensa del detenido intentó desacreditar las grabaciones mostradas, el juez encargado consideró que las imágenes eran una prueba sólida para continuar con las acusaciones.

El hombre fue detenido en primera instancia por delitos contra la salud y cohecho en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, la Fiscalía ejecutó la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado, por lo que ahora es procesado por la muerte del abogado.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que seguirá internado en el Reclusorio Sur.

