Vinculan a joven por ataque contra abogado David Cohen en CDMX

Autoridades vincularon a proceso a Héctor "N", un joven detenido por su presunta participación en el homicidio del abogado David Cohen.

El joven de 18 años de edad fue detenido en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Tras realizar el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control, se identificó que Héctor "N" aparentemente huyó del sitio hacia la zona oriente.

Elementos de seguridad efectuaron un dispositivo de búsqueda, así como patrullajes de reconocimiento en la demarcación. Sin embargo fue en la autopista México-Puebla donde observaron a un joven cuyas características físicas coincidían con las del sujeto de investigación.

Al detenerlo, le encontraron al menos una decena de bolsas que contenían hierba con características similares a la marihuana; cuatro dosis de aparente cristal, un arma de fuego, 17 cartuchos de distintos calibres, cuatro celulares y diversas prendas de ropa.

El presunto delincuente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Su abogado defensor, Luis Alberto Hernández, afirmó que su cliente fue engañado y no disparó en contra de la víctima.

