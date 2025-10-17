Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T163844_432_9f012f18ee
Nacional

Vinculan a joven por ataque contra abogado David Cohen en CDMX

Autoridades desplegaron un operativo para detener al presunto responsable cuyas características coincidían con la persona observada en cámaras de vigilancia

  • 17
  • Octubre
    2025

Autoridades vincularon a proceso a Héctor "N", un joven detenido por su presunta participación en el homicidio del abogado David Cohen. 

El joven de 18 años de edad fue detenido en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Tras realizar el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control, se identificó que Héctor "N" aparentemente huyó del sitio hacia la zona oriente.

Elementos de seguridad efectuaron un dispositivo de búsqueda, así como patrullajes de reconocimiento en la demarcación. Sin embargo fue en la autopista México-Puebla donde observaron a un joven cuyas características físicas coincidían con las del sujeto de investigación.

Al detenerlo, le encontraron al menos una decena de bolsas que contenían hierba con características similares a la marihuana; cuatro dosis de aparente cristal, un arma de fuego, 17 cartuchos de distintos calibres, cuatro celulares y diversas prendas de ropa.

El presunto delincuente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Su abogado defensor, Luis Alberto Hernández, afirmó que su cliente fue engañado y no disparó en contra de la víctima.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_19_T124543_474_f00325d6c7
Operativo tras ataque a policías en Acapulco deja 6 detenidos
EVQWQ_7b598908d1
Hombre asesinado frente a un banco en Cuauhtémoc, CDMX
G3_Wg_En_Vbs_AE_Gz1m_c029301703
Dan prisión preventiva a implicado en homicidio de David Cohen
publicidad

Últimas Noticias

AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×