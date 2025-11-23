Vinculan a proceso a dos implicados en homicidio de sacerdote

Un Juez de Control vinculó a proceso penal a María Fernanda “N” y Jonathan “N” como probables responsables del homicidio agravado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, reportado como desaparecido el pasado 31 de octubre en el municipio de Tultepec, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, en una audiencia privada en los Juzgados de Cuautitlán, el Ministerio Público presentó elementos de prueba que permitieron al Juez acreditar la probable participación de ambos imputados.

Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La autoridad detalló que la audiencia de vinculación a proceso de una tercera presunta involucrada, Fátima Isabel “N”, se realizará por separado en las próximas horas, debido a que su orden de aprehensión fue cumplimentada en fechas distintas.

Según la carpeta de investigación, familiares del sacerdote denunciaron su desaparición el 31 de octubre, lo que activó los protocolos de búsqueda.

El avance de las indagatorias permitió establecer que el 29 de octubre la víctima salió de su domicilio acompañado de Fátima Isabel “N” y se dirigió a un inmueble en la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán, donde se encontraba Jonathan “N”.

Ahí, de acuerdo con el Ministerio Público, convivieron por varias horas consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que en algún momento Jonathan “N” presuntamente agredió al sacerdote con un objeto, causándole la muerte. Posteriormente habría llegado María Fernanda “N”, pareja del agresor, para ayudar a ocultar el cuerpo.

Los tres imputados habrían envuelto el cuerpo en cobijas y bolsas amarradas a un sillón para trasladarlo al municipio de Nextlalpan, donde fue abandonado en un río de aguas negras el 30 de octubre.

Durante un cateo realizado el 9 de noviembre en el inmueble involucrado, la Fiscalía localizó ropa y pertenencias del sacerdote, una estola, objetos punzocortantes y rastros hemáticos detectados con la prueba Blue Star, confirmando el lugar del crimen.

La FGJEM recordó que los señalados ya enfrentaban un proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, y ahora permanecerán bajo proceso penal por homicidio agravado.

