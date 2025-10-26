Cerrar X
Nacional

Vinculan a proceso a dos mujeres por robo de recién nacida

Dos mujeres fueron vinculadas a proceso en Durango por sustraer a una bebé del Hospital Materno Infantil; una planeó hacerla pasar como su hija

  • 26
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Durango vinculó a proceso a dos mujeres por su presunta responsabilidad en la sustracción de una bebé recién nacida del Hospital Materno Infantil el pasado 23 de octubre.

Las mujeres aprehendidas fueron identificadas como Karla Alejandra "N" y Anabel "N". De acuerdo con las investigaciones, Karla fue la responsable de sustraer a la menor, mientras que Anabel le ayudó en el crimen debido a que laboraba en el área de limpieza del hospital.

La razón de la sustracción es que Karla Alejandra quiso hacer pasar a la bebé como propia para engañar a su pareja, quien trabaja en Estados Unidos, que era suya.

Cuando esta mujer supo que la empleada del nosocomio sería detenida, decidió abandonar a la bebé en un jardín de la colonia Hacienda Las Flores, 22 horas después de perpetrar el robo.

Ante esto, la fiscal del Estado, Sonia Yadira, informó sobre la detención de ambas sospechosas al alegar que Karla "N" puso en peligro la vida de la menor al no proporcionarle los cuidados necesarios por su estado delicado de salud, además de violentarla al cortarle el cabello.

 

 


