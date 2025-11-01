Vinculan a proceso a 'El Comandante' por homicidio de músicos

Un juez de control del penal estatal de Chalco vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias El Comandante, por su presunta participación como coautor material del homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown.

Los cuerpos de los artistas fueron hallados el pasado 17 de septiembre bajo un puente en la carretera federal México-Cuautla, a la altura de San Andrés Metla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Durante la audiencia, que se prolongó por más de 12 horas, el juez validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y dictó prisión preventiva contra el imputado.

De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían sido privadas de la vida en la Ciudad de México y posteriormente abandonadas en territorio mexiquense.

Las autoridades manejan como principal línea de investigación la introducción a la capital mexicana de una nueva droga denominada Coco Chanel, presuntamente proveniente de Colombia y distribuida por el grupo delictivo Unión Tepito.

Los reportes indican que, antes de su desaparición, los músicos fueron llevados a una reunión en la que se discutiría la distribución del narcótico.

Comentarios