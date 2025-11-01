Cerrar X
rhwfs_5112f4db77
Nacional

Vinculan a proceso a 'El Comandante' por homicidio de músicos

Durante la audiencia, el juez validó las pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado de México y dictó prisión preventiva contra el imputado

  • 01
  • Noviembre
    2025

Un juez de control del penal estatal de Chalco vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias El Comandante, por su presunta participación como coautor material del homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown.

Los cuerpos de los artistas fueron hallados el pasado 17 de septiembre bajo un puente en la carretera federal México-Cuautla, a la altura de San Andrés Metla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Durante la audiencia, que se prolongó por más de 12 horas, el juez validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y dictó prisión preventiva contra el imputado.

De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían sido privadas de la vida en la Ciudad de México y posteriormente abandonadas en territorio mexiquense.

Las autoridades manejan como principal línea de investigación la introducción a la capital mexicana de una nueva droga denominada Coco Chanel, presuntamente proveniente de Colombia y distribuida por el grupo delictivo Unión Tepito.

Los reportes indican que, antes de su desaparición, los músicos fueron llevados a una reunión en la que se discutiría la distribución del narcótico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5cccfe58ed
Avanza la investigación del atraco millonario en el Louvre
museo_louvre_robo_paris_e63f37da54
Dan prisión preventiva a sospechosos del robo del Louvre
INFO_7_VERTICAL_33b59dc192
Vinculan a mujer por homicidio del secretario de Linares
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×