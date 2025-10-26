Vinculan a proceso a ‘El Niño Sicario’ en Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que un juez vinculó a proceso a un adolescente conocido como "El Niño Sicario" o "El Niño Piedra", por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

El menor, detenido el pasado 12 de octubre en la ranchería Corregidora Ortiz 5ta. sección del municipio de Centro, permanecerá internado en el tutelar para menores como medida cautelar.

Durante su captura, las autoridades le aseguraron una mochila con dosis de mariguana y metanfetamina tipo cristal, una subametralladora UZI y cartulinas con mensajes de amenazas, además de un teléfono celular con videos de una mujer secuestrada.

La Fiscalía señaló que el joven podría enfrentar nuevas imputaciones, ya que existen otras líneas de investigación abiertas en su contra por presunta participación en delitos de alto impacto.

