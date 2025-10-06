Vinculan a proceso a traficantes de especies marinas protegidas

Tres personas señaladas de integrar una red dedicada al tráfico internacional de especies marinas protegidas fueron vinculadas a proceso por un juez federal en Jalisco, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

Los procesados fueron identificados como Yaoqin o Yaoquin Su y/o Yaoqin Su Gómez, alias El Viejo o El Patrón; Miguel Ángel Abad Garibay, alias El Pajarero; y Marco Antonio Corral Salcedo.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados presuntamente formaban parte de una organización con base en Guadalajara que enviaba productos como buche de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas y caballitos de mar hacia Estados Unidos, China y otros países de Asia.

Las detenciones se llevaron a cabo durante cinco cateos simultáneos realizados en Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tijuana por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la FGR, con apoyo de agencias estadounidenses.

En los operativos se aseguró una gran cantidad de ejemplares y productos derivados de fauna marina: más de mil 500 kilogramos de pepino de mar, mil 188 kilogramos de aleta de tiburón, 39 kilogramos de buche de totoaba, así como más de dos mil tortugas de diversas especies.

Según estimaciones oficiales, este aseguramiento representa una afectación económica cercana a los 134 millones de pesos para la organización criminal, considerada una de las principales exportadoras ilegales de vida silvestre hacia Asia.

El Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes para que se vinculara a proceso a los tres acusados por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la biodiversidad. Además, se les impuso prisión preventiva oficiosa. El juez otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

