Vinculan implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica "N", por su presunta responsabilidad en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Dicha mujer se encontraba entre las 13 personas detenidas por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Con base a los reportes se refieren que la mujer fue la responsable de entregar información sobre las víctimas a los individuos que siguieron a los dos colaboradores.

También se le dictó la medida de prisión preventiva que cumplirá en el penal de Santa Martha Acatitla, así como dos meses para el cierre de las investigaciones correspondientes.

Luego de 11 cateos, la jefa de Gobierno confirmó que 13 personas fueron aseguradas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

“Se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestro compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidios y otras personas relacionadas con la logística”, resaltó la jefa de Gobierno.

En tanto, la detenida enfrenta un proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

