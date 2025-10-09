Cerrar X
EH_DETALLE_1_128aad1675
Nacional

Vinculan implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Es acusada de delitos contra la salud y posesión de cartuchos, por lo que se le impuso un plazo de dos meses para las investigaciones correspondientes

  • 09
  • Octubre
    2025

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica "N", por su presunta responsabilidad en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Dicha mujer se encontraba entre las 13 personas detenidas por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz. 

Con base a los reportes se refieren que la mujer fue la responsable de entregar información sobre las víctimas a los individuos que siguieron a los dos colaboradores. 

También se le dictó la medida de prisión preventiva que cumplirá en el penal de Santa Martha Acatitla, así como dos meses para el cierre de las investigaciones correspondientes.

Luego de 11 cateos, la jefa de Gobierno confirmó que 13 personas fueron aseguradas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

“Se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestro compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidios y otras personas relacionadas con la logística”, resaltó la jefa de Gobierno.

En tanto, la detenida enfrenta un proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_06_T134103_505_82075aec74
Detienen a mujer ligada a homicidio de colaboradores de Brugada
EH_CONTEXTO_4_9baa131a93
Residente dará concierto gratuito en CDMX en septiembre
Gw_W_Jyyt_W8_A_Ign_VP_bb4ab674c0
Realizan segunda marcha contra la gentrificación en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×