Vinculan por segunda vez a Roberto Sandoval por lavado de dinero

El exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso otra vez, ahora por operaciones ilícitas por 8.5 mdd; seguirá en prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien estuvo en el cargo entre 2011 y 2017, fue vinculado a proceso por segunda ocasión, acusado de lavado de dinero.

De acuerdo con la FGR, tras una audiencia de casi 48 horas celebrada el pasado 11 de septiembre, un juez determinó su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto cercano a $8,5 millones de dólares.

Esta nueva vinculación se dio luego de que Sandoval obtuviera un amparo para la reposición de la audiencia inicial, lo que obligó al juez a emitir una nueva resolución.

El exmandatario estatal se encuentra preso en el CEFERESO de Nayarit desde 2021, año en que fue detenido en Nuevo León junto a su hija, Lidy Alejandra Sandoval, tras permanecer prófugo.

Desde entonces enfrenta un proceso penal por el mismo delito. La FGR detalló que continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante todo el proceso.

Apenas el pasado 9 de septiembre, Sandoval fue condenado por falsificación de documentos, según informó la Fiscalía de Nayarit.

Además, desde 2019 se encuentra sancionado por Estados Unidos por presuntos sobornos recibidos de los cárteles de los Beltrán Leyva y el CJNG, este último clasificado como organización terrorista por el gobierno estadounidense en febrero de este año.


