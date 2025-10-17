Volcadura de autobús deja siete muertos y 24 heridos en Sonora

La volcadura de un autobús dejó al menos siete personas sin vida y 16 heridos sobre el kilómetro 234 de la carretera internacional Hermosillo-Guaymas, en Sonora.

De acuerdo con equipos de emergencia se llevaron a cabo diversas labores de rescate, así como la recuperación de los cuerpos.

La Fiscalía de Sonora informó que integrará la carpeta para definir mecánica del accidente, con el fin de deslindar responsabilidades. Sin embargo, se manejó que una de las líneas de investigación apuntan que el conductor de la unidad posiblemente dormitó.

De acuerdo con la directora general de Atención Temprana adjunta a la Fiscalía del Estado, Martha López Holguín, detalló que se trasladaban al menos 31 personas en la unidad con dirección a Nogales.

Por su parte, la empresa encargada pidió respetar la privacidad de las víctimas y brindó su apoyo a las autoridades para atender a las personas afectadas por este siniestro.

Detalló que se mantendrán al pendiente para brindar su apoyo a los familiares de las víctimas.

🟠 @tufesa confirma accidente de unidad en carretera #Hermosillo-#Guaymas y pide respetar privacidad de víctimas



La empresa señaló que sus brigadas de apoyo, junto con las autoridades competentes, ya se encuentran en el lugar atendiendo a los pasajeros y realizando las labores… pic.twitter.com/WwUYd7NJDZ — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) October 17, 2025

Se presume que los choferes responsables huyeron del lugar.

