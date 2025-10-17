Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T133350_841_e84537e502
Nacional

Volcadura de autobús deja siete muertos y 24 heridos en Sonora

Autoridades estatales establecieron que aparentemente el conductor dormitó, debido a que no se encontraron señales en el pavimento de que se intentó frenar

  • 17
  • Octubre
    2025

La volcadura de un autobús dejó al menos siete personas sin vida y 16 heridos sobre el kilómetro 234 de la carretera internacional Hermosillo-Guaymas, en Sonora.

De acuerdo con equipos de emergencia se llevaron a cabo diversas labores de rescate, así como la recuperación de los cuerpos.

G3e5xRIXoAEAdUj.jpg

La Fiscalía de Sonora informó que integrará la carpeta para definir mecánica del accidente, con el fin de deslindar responsabilidades. Sin embargo, se manejó que una de las líneas de investigación apuntan que el conductor de la unidad posiblemente dormitó.

De acuerdo con la directora general de Atención Temprana adjunta a la Fiscalía del Estado, Martha López Holguín, detalló que se trasladaban al menos 31 personas en la unidad con dirección a Nogales.

G3d9GIHXMAA8xK7.jpg

Por su parte, la empresa encargada pidió respetar la privacidad de las víctimas y brindó su apoyo a las autoridades para atender a las personas afectadas por este siniestro.

Detalló que se mantendrán al pendiente para brindar su apoyo a los familiares de las víctimas.

Se presume que los choferes responsables huyeron del lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_07_12_PM_72235fa763
Muere senderista al caer a barranco en Pico UDEM
convoy_eua_fc0be24e33
Accidente en Polonia involucra convoy militar de EUA y autobús
AP_25293077594346_9001fc4e80
Derrapa avión de carga en Hong Kong y cae al mar; hay dos muertos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×