'Ya no se producirá cerveza en el norte': AMLO

El presidente de México planteó a las cerveceras a producir su producto en el sur del país.

Debido a la sequía en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la cerveza se produzca en la zona sur de México.

El mandatario federal detalló que debido a que ya no se puede dar permiso para la operación de la industria en lugares donde no hay agua o donde los mantos freáticos están dañados, ya no se podrá producir cerveza en el norte.

"No es decir ya no vamos a producir cerveza, es ya no se va a producir cerveza en el norte. Ya veda", mencionó Obrador durante la conferencia mañanera de este lunes.

Ante esta situación, AMLO invitó a las empresas a producir e incrementar la producción de cerveza en el sur, pues presumió que México es el principal productor de este producto.

"¿Quieren aumentar la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí están el (río) Grijalva, Usumacinta, Papaloapan. Pero ya no se pueden dar permisos donde no hay agua", declaró.

Por último, el mandatario mexicano dejo en claro que su Gobierno intervendrá para que las cerveceras no produzcan en lugares donde haga falta el agua.